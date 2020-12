Motorista fica ferido em colisão de micro-ônibus com poste em Manaus

Um micro-ônibus colidiu com um poste, na manhã deste sábado (5), na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O motorista, de 32 anos, foi levado para uma unidade hospitalar com ferimentos leves.

De acordo com testemunhas, o motorista do micro-ônibus, que não foi identificado, tentou desviar de um motociclista, enquanto fazia a curva na via. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu com o poste.

O motorista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na mesma zona.

Funcionários da empresa Manaus Luz estiveram no local para manter a sustentação do poste, que foi comprometido com a colisão.

O trânsito no local ficou comprometido. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para controlar o tráfego de veículos.

