Motorista morre carbornizado em carreta na divisa entre RO e AC

Na madrugada desta sexta-feira (18), duas carretas colidiram na BR-364, no distrito de Nova Califórnia, em Rondônia. Um dos motoristas envolvidos no acidente morreu carbonizado, após os veículos explodirem com a colisão e o outro ficou ferido. Ainda não se sabe o estado de saúde da vítima.

Segundo informações de moradores, uma das carretas perdeu o controle na entrada do distrito e colidiu de frente com outro veículo que vinha em sentido contrário. Ainda segundo informações, a colisão foi tão forte que causou quatro explosões.

Moradores do distrito de Nova Califórnia (RO) no local do acidente — Foto: Reprodução/Folha do Acre

Motorista de carreta morreu carbonizado em Rondônia — Foto: Waldemir Rofron

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre foi acionada para garantir a segurança no tráfego de veículos na única estrada que liga o Acre ao restante do país.

