Motoristas cruzam os braços e Rio Branco amanhece sem ônibus circulando nesta segunda

Rio Branco amanheceu sem ônibus circulando pelos bairros. 100% dos motoristas das três empresas que atuam na Capital (Viação Floresta, Via Verde e São Judas) cruzaram os braços nesta segunda-feira (14) pedindo que os vereadores aprovem o repasse de 2,4 milhões que vem tentando ser feito pela Prefeitura ás empresas de transporte público com o objetivo de garantir a continuidade do serviço profundamente atingido pela crise da pandemia e garantindo o emprego dos funcionários, ameaçados de demissão se o sistema entrar mesmo em colapso.

O projeto precisa ser aprovado na Câmara, que já sinalizou desinteresse na aprovação. Os funcionários estão com cerca de três meses de salários atrasados. Na última quinta-feira eles chegaram a paralisar as atividades por duas horas, e haviam prometido que nesta segunda cruzariam os braços.

