Motoristas de ônibus ameaçam entrar em greve nesta segunda-feira em Rio Branco

Eles querem que os vereadores aprovem repasse da prefeitura para as empresas

Motoristas das empresas de ônibus Floresta, Via Verde e São Judas podem entrar em greve nesta segunda-feira (14) para pressionar os vereadores de Rio Branco a aprovarem o repasse de R$ 2,4 milhões da prefeitura para os empresários. De acordo com reportagem do AC24Horas, a paralisação pode chegar a 100% da frota.

Os trabalhadores pleiteiam o montante para que sejam pagos salários e 13º atrasados e férias não recebidas. O motivo da crise enfrentada pelas empresas é a pandemia de coronavírus, que reduziu o número de passageiros ao longo dos seus quase nove meses.

O valor a ser destinado pela prefeitura é oriundo das economias com o subsídio da passagem para estudantes. Dos cerca de R$ 6 milhões destinados ao benefício, apenas R$ 800 mil foram utilizados em virtude da baixa circulação de alunos por causa da suspensão das aulas presenciais.

No momento, a prefeitura vive uma queda de braços com boa parte dos vereadores, que criticam o aporte milionário às empresas e prometem barrar o projeto nesta semana.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários