Motoristas de veículos rebaixados arrecadam alimentos e brinquedos para doação

Evento beneficente acontece nesta sexta-feira, a partir das 19h, no canal da maternidade

Um grupo de condutores de veículos rebaixados promove, nesta sexta-feira (25), a partir das 17h, um encontro beneficente para arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos. O evento acontecerá no canal da maternidade, próximo ao Garagem 605.

O assessor jurídico e um dos organizadores da atividade, Franklyn Souza, afirma que cerca de dez famílias carentes serão beneficiadas com a ação. Se a arrecadação for grande, venezuelanos que vivem em Rio Branco também poderão receber os itens.

O evento é promovido pelo grupo de Whatsapp Rebaixados AC. Condutores de veículos desse tipo poderão levar seu carro e participar da atividade. Recomenda-se o uso de máscara e álcool em gel. A entrega dos produtos para as famílias deve acontecer no sábado.

“Essa é a primeira vez que organizamos uma ação beneficente desse tipo. A ideia é intensificar a partir do ano que vem, com eventos do tipo a cada dois meses, mais ou menos”, explica Franklyn.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários