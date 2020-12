Mulher é assassinada com 15 facadas e tem corpo jogado em ramal

O corpo de uma mulher, que não foi identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (8) no Ramal do UV, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Segundo o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a mulher foi morta com 15 facadas, possivelmente na noite de segunda-feira (7), e o corpo foi jogado no local nesta manhã.

De acordo com os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 10h30 da manhã, populares que passavam pelo ramal, que não é muito povoado, avistaram o corpo em posição fetal enrolado em um lençol e uma lona e avisaram a polícia.

A perícia foi ao local e constatou que a mulher foi morta com pelo menos 15 facadas pelo corpo. Ela teria entre 25 e 28 anos e possivelmente foi morta na noite de segunda-feira e jogada no ramal na manhã do dia seguinte. Ela estava vestida com uma bermuda azul clara, uma blusa preta e o cabelo era parcialmente pintado de rosa e possuía várias tatuagens pelo corpo.

Os agentes do Instituto Médico Legal foram ao local para removerem o corpo e levar a sede do órgão para exame de necropsia e aguardar a identificação. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

