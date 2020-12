Mulher faz faxina no quarto do irmão desaparecido há 5 anos e encontra algo chocante

Uma mulher acabou encontrando o corpo de seu irmão desaparecido há cinco anos enquanto fazia uma faxina no quarto do homem. O caso no mínimo curioso foi divulgado pela mídia japonesa e vem tomado conta das redes sociais desde então.

Depois do desaparecimento, os irmãos do homem não colocaram mais os pés em seu quarto. Após passar cinco anos, uma das irmãs do homem resolveu fazer uma faxina para tirar toda a sujeita que havia criado desde que o parente foi dado como sumido.

Durante a limpeza, a mulher, que não teve o nome revelado, encontrou um esqueleto. Rapidamente, ela ligou para polícia e relatou o que havia acontecido: “Encontrei algo que acredito serem ossos humanos”, disse. As autoridades confirmaram que realmente eram ossos de uma pessoa e começou a investigar se seria de Sumio, fato que foi confirmado pouco depois.

O caso aconteceu em Kasugai, uma cidade japonesa que fica localizada na província de Aichi. O homem cujo corpo foi achado no quarto se chamava Sumio Suenaga e havia sido dado como desaparecido pela família em 2016, apesar de ter sumido no ano anterior.

Não há informações do que teria motivado os irmãos de Sumio a notificarem seu desaparecimento apenas um ano depois, mas as autoridades investigam o caso para saber o que realmente aconteceu com o homem, que tinha 66 anos.

Até o momento, a polícia que está investigando o caso não conseguiu descobrir qual foi a causa da morte de Sumio. Os exames no esqueleto, que não estava com roupas, indica que o homem havia falecido há vários anos.