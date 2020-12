Mulher-Maravilha 1984 estreia no cinema do Via Verde Shopping

Com 89% de aprovação, o filme recebeu o certificado Fresh no Rotten Tomatoes

A estreia de Mulher-Maravilha 1984 acontece hoje, 17 de dezembro, no Cine Araújo. Para a segurança e bem-estar dos usuários, as salas funcionarão com capacidade reduzida e distanciamento entre poltronas. O filme contará com 16 (dezesseis) sessões dubladas e 2 (duas) legendadas.

De acordo com a revista Entertainment Weekly, mídia especializada em cultura pop com grande influência crítica, Mulher-Maravilha 1984 é extraordinário desde o início. “O filme viaja para um lugar que é ainda maior, ainda mais alto, ainda maior do que uma terra longínqua, mágica, fictícia, cheia de lindas mulheres guerreiras sobre-humanas. Isso mesmo! São os EUA do ano de 1984!”.

Na continuação, a Princesa Amazona irá enfrentar Maxwell Lord e Mulher-Leopardo, vilões interpretados por Pedro Pascal e Kristen Wiig. Patty Jenkins retorna como diretora, co-roteirista e produtora, e a equipe criativa é completada por Dave Callaham (Os Mercenários) e Geoff Johns (Stargirl).

Link para compra dos ingressos: https://www.ingresso.com/cinema/cine-araujo-rio-branco?city=rio-branco#!#data=20201029.

