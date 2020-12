Mulher sofre grave acidente no “Caixa Tem” e vai parar no Hospital do Juruá após ficar inconsciente

Na tarde desta sexta-feira 11, a senhora Edileia Cavalcante foi a uma agência do “Caixa Tem da Caixa” que fica localizado no centro de Cruzeiro do Sul.

Segundo informações de Edileia, ela escorregou em uma água que escorria de um ar-condicionado, com a queda a mesma ficou inconsciente e um cliente chamou a SAMU para prestar os primeiros socorros.

Em sua rede social Edileia conta em detalhes o acontecido.

Ontem me senti a pessoa mais amada por Deus,depois de levar uma grande queda no Caixa tem da caixa aqui na nossa cidade….na água que escorria do ar condicionado com defeito.

Senti muito medo de ficar sem andar , pois a pancada foi grande, bati a cabeca também.

A atendente nao me prestou socorro, continuou atedendo!

Um CLIENTE chamou a SAMU.

E depois vários clientes me ajudarem,entre eles meus Amigos de trabalho que ali chegaram.

Mais de 6 homens com a equipe da SAMU e meu esposo me ajudaram.

Um sufoco total.

Estou no hospital do Jurua com muita

dor nas costas ,perna esquerda dormente, muita dor no pelvica e dificuldade dificuldade para urinar,com muita dificuldades de me locomover.

Dormi com ajuda de Clonazepan.

Peço justiça, que os responsáveis façam manutenção nesse ar condicionado, que coloquem alguém para enxugar aquele lago de agua,

Sinalize….

Enfim façam algo.

Para que outras pessoas jamais sofram o que estou sofrendo.

Tenho um bebe que amamento que dormiu sem eu ontem.

Minha bebe de 6 anos ligou chorando.

Agradeço meu esposo,minha mae , irma e todos todos amigos pela mensagem e forca….Toinha muito obrigada pela força e pelo videominha amiga.

Vou ficar bem em nome de Jesus.

Caixa tem da caixa de Czs

É um local sem acesso a deficientes,

A obesos.

E com certeza se nao tomarem aa devidas medidas, outras pessoas sofrerão.

Justiça em nome de Jesus.

