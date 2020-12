Mulheres negras são público-alvo de curso on-line gratuito de UX Design

Uma iniciativa da escola Digital UX e da Ux para Minas Pretas, com o suporte da Ambev, oferta vagas para o curso on-line gratuito de UX Design através do programa Pretas em UX. A iniciativa é voltada para mulheres negras e serão selecionadas 25 mulheres para participar do projeto. Interessadas podem se inscrever através do site do programa e responder ao formulário on-line. As inscrições já estão disponíveis e serão encerradas no dia 10 de janeiro de 2021.

O curso on-line de UX Design terá 20 semanas de duração e os conteúdos abordados vão desde a introdução ao UX Design, avaliação de design, metodologia de trabalho, técnicas de pesquisa, fundamentos do design visual até o desenvolvimento de protótipos, formulação de soluções e validação de produtos.

Os cursos on-line gratuitos são uma oportunidade para conseguir qualificação profissional em uma modalidade de ensino mais flexível. Na modalidade EAD é possível escolher os dias e horários mais adequados para se dedicar aos estudos.

Atualmente, diferentes instituições de ensino oferecem plataformas com diferentes opções de formação dentre pagas e gratuitas, bem como presenciais e on-line. Outra oportunidade para investir na carreira é através das bolsas de estudo de programas de inclusão educacional que disponibilizam até 70% de desconto em cursos reconhecidos pelo MEC.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários