Multidão aplaude casal fazendo sexo em hotel durante festa religiosa

Um grupo de budistas e taoístas comemoravam o 165º aniversário do Palácio Qingshan, em Taipei, em Taiwan, quando foram interrompidos por um casal fazendo sexo em uma janela de um hotel com vista para a multidão.

No décimo andar de um hotel foi possível ver um casal bastante exibicionista mantendo relações sexuais sob os olhos da multidão de religiosos, que aplaudiram o ato em meio á praça.

Apesar dos aplausos, policiais foram chamados no local para lidar com a dupla, e ameaçaram ainda prender os indivíduos que estavam filmando ao casal no quarto de hotel. O caso aconteceu no último domingo (6).

Nos vídeos divulgados na web é possível ouvir gritos e uma ‘torcida’ para que o casal terminasse o ato. Entretanto, outros indivíduos ficaram perplexos com a cena.

“Isso é demais. Não respeita os deuses de forma alguma. Eles transformaram o lugar em um palácio erótico”.

Após o ato, a mídia local noticiou que a indentidade do casal será investigada e o caso será tratado de acordo com a lei.

Ao todo, a polícia também informou que o evento atraiu mais de 100 mil pessoas e recebeu 666 reclamações e 959 infrações de trânsito.

