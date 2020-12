Músico John Getty foi encontrado morto em pose de ioga em hotel

As autoridades do estado do Texas ainda investigam a causa da morte misteriosa de John Getty em quarto de hotel

A morte do músico John Getty ganhou contornos ainda mais misteriosos. O jornal britânico Daily Mail teve acesso ao relatório policial das autoridades de San Antonio, Texas, tratando do ocorrido e relata que o neto e herdeiro do magnata J. Paul Getty (1892-1976) foi encontrado morto com os olhos e a boca abertos em uma pose de yoga conhecida como padmasana – com as pernas cruzadas e as solas dos pés viradas para cima.

John Getty era um dos herdeiros da fortuna de US$ 5 bilhões, mais de 26 bilhões de reais, deixada por seu avô. Ele foi encontrado sem vida no último dia 20 de novembro, em uma das suítes de luxo do Hotel Emma, no centro de San Antonio. John estava hospedado há duas semanas no quarto em que foi achado. O estabelecimento cobra US$ 500 pela diária do quarto no qual o músico passou seus últimos dias.

Na época da morte de John foi noticiado que os funcionários do hotel chamaram a polícia para entrar no quarto pois ele havia parado de atender o telefone e também não respondia à campainha. Ao entrarem no quarto, os funcionários e a polícia encontraram o músico já sem vida e na pose de yoga.

O Daily Mail noticia que não há nenhuma evidência de que John Getty tenha sido assassinato. O quarto dele no hotel não apresentava nenhum sinal de presença de outras pessoas além dele. No entanto, a família e as autoridades texanas ainda aguardam o resultado da autopsia do corpo da celebridade.

