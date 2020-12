Na companhia de Gladson, presidente da CBF fala com Toniquinho e promete novidades para o AC

O líder nacional garantiu que olhará com carinho para o Acre e destacou novidades

O governador Gladson Cameli conversou nesta quarta-feira (2), no Rio de Janeiro, com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, que garantiu investimentos para o Acre.

Na ocasião, o governador fez a ligação a Antônio Aquino Lopes, o Toniquinho, presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), para falar com Rogério ao telefone.

PUBLICIDADE

Rogério chamou Toniquinho de “grande amigo”. Os dois se conhecem de longas datas e mantêm uma relação cordial.

Para Cameli, depois de um ano atípico causado pela pandemia do novo coronavírus, é preciso promover a autoestima da população com o reforço do esporte na região.

O líder nacional garantiu que olhará com carinho para o Acre e que o estado terá novidades nos próximos anos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários