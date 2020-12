‘Não dou bola para isso’, diz Bolsonaro sobre Brasil estar atrás em vacinação da Covid-19

“Ninguém me pressiona pra nada, eu não dou bola para isso. É razão, razoabilidade, é responsabilidade com o povo, você não pode aplicar qualquer coisa no povo”, afirmou o presidente.

O presidente começou o passeio no bairro Cruzeiro Velho. Ele foi em uma casa lotérica e depois a uma padaria, onde tomou café. Depois o presidente se dirigiu a um clube no Setor Militar Urbano. Na sequência o presidente foi a uma papelaria no Setor Gráfico de Brasília. De lá, seguiu para um local conhecido como “Rua das Motos”, no Sudoeste.