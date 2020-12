Nasa divulga imagem surpreendente do Buraco negro

O que é um buraco negro? Um buraco negro é um objeto astronômico com uma atração gravitacional tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. A “superfície” de um buraco negro, chamada de horizonte de eventos, define o limite onde a velocidade necessária para escapar excede a velocidade da luz, que é o limite de velocidade do cosmos. A matéria e a radiação entram, mas não conseguem sair.

Duas classes principais de buracos negros foram amplamente observadas. Buracos negros de massa estelar com três a dezenas de vezes a massa do Sol estão espalhados por nossa galáxia, a Via Láctea, enquanto monstros supermassivos pesando de 100.000 a bilhões de massas solares são encontrados no centro da maioria das grandes galáxias, incluindo a nossa. Esta imagem é um conceito artístico de um evento de interrupção de maré que acontece quando uma estrela passa fatalmente perto de um buraco negro supermassivo, que reage lançando um jato relativístico.

Imagem: Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF

