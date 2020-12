Nova empresa de táxi aéreo poderá operar em Rio Branco e no interior em breve

Os acreanos poderão contar, em breve, com mais uma empresa de táxi aéreo. A vinda da Omni está em negociação com o governo. Se confirmada, o empreendimento operará em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Também haveria voos para Manaus sem escala em Brasília, além de Porto Velho.

As viagens aconteceriam todas as segundas e sextas-feiras, com possibilidade futura de incluir Tarauacá no trajeto. A ideia é utilizar a empresa para transportar também pessoas em tratamento fora do domicílio.

PUBLICIDADE

Nesta quarta (2), o governador Gladson Cameli (sem partido) se reuniu com o representante da companhia, Roberto Coimbra, para acertar detalhes da possível vinda da Omni ao Acre.

Foto: Cedida

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários