“O Acre é uma imensa família”, diz governador em mensagem natalina; assista

O governador do Acre Gladson Cameli (sem partido) gravou nesta sexta-feira (25) um vídeo para as redes sociais em que deseja um “abençoado” Natal a todos os acreanos. Ele afirmou que o estado é uma imensa família.

“Esse foi um ano desafiador para todos nós, acreanos. E agora, no Natal, a força do nosso estado são as famílias que se apoiam nos momentos difíceis, aceitam as diferenças e sempre estão lutando ao nosso lado”.

Confira:

