O Galvez terá baixas e retorno de atletas contra o River-PI

O jogo acontecerá no próximo domingo (13), às 16h, no estádio Albertão, na cidade de Teresina

O meia-atacante Radames, o lateral esquerdo Alfredo, o volante/lateral Renato e o atacante Erick serão desfalques certo do Imperador Galvez contra o River-PI, próximo domingo (13), às 16h, no estádio Albertão, na cidade de Teresina.

Uma vitória coloca o campeão acreano nas oitavas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série D e o empate leva a decisão da vaga para às cobranças de pênaltis.

Conforme informações repassadas à nossa reportagem, o meia-atacante Radames e o lateral esquerdo Alfredo seguem no departamento médico do clube.

O volante Renato e o atacante Erick testaram positivo para o novo coronavírus, assim não seguindo com a delegação para o nordeste brasileiro.

Por outro lado, o técnico Paulo Roberto Oliveira terá o retorno do zagueiro Jadson, do lateral-esquerdo Giovani e ainda do meia Cadora.

O trio, após testarem na semana passada positivo para Covid-19, realizaram novos testes e, após análises laboratoriais, não foi detectado o vírus no organismo do trio, assim sendo liberados para a viagem.

A semana de trabalho no Imperador não priorizou o lado físico, mas sim, o tático, com correções dos erros da primeira partida contra o River.

O técnico Paulo Roberto Oliveira parou os treinos várias vezes durante a semana para corrigir o posicionamento da equipe dentro de campo.

Oliveira treinou bolas aéreas ofensivas e defensivas, assim como marcações baixas e altas.

Com a baixa do curinga Renato para o jogo deste domingo, a tendência será pela escalação de Raylson na lateral direita.

O lateral esquerdo Giovani, recuperado de covid-19 ficará à disposição de Oliveira para a partida, mas a tendência será pela permanência de Nickson na posição.

O provável time do Imperador Galvez para encarar o Galo piauiense será: Luiz Miller, Raylson, Jô, Weverton, Nickson (Giovani); Neto, Bebeto, Dodô e Felipinho; Adriano e Daniego.

“É importante mantermos o foco no trabalho desenvolvido durante a semana para não nos desorganizarmos e, assim, não levarmos gols”.

