O império das sete mulheres: Silvio Santos chega aos 90 e vê filhas assumirem seus negócios

São 60 anos de televisão. Desde que fez sua estreia à frente do programa “Vamos Brincar de Forca”, na extinta TV Paulista, Silvio Santos nunca ficou tanto tempo longe das telinhas. Isso porque desde o começo de 2020, o dono do SBT está afastado da emissora por causa da pandemia do coronavírus.

Silvio completa seus 90 anos longe do seu “sétimo filho”. Mas seu legado é celebrado por suas filhas e funcionários.

Um patrimônio, aliás, que vai muito além da emissora. O homem do Baú é um “empresário nato”, como avaliam pessoas próximas a ele. Um patrão bravo e exigente, disse uma das filhas. Mas também muito responsável e gentil, avaliam outras pessoas entrevistadas.

