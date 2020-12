Obras de reforma no aeródromo de Tarauacá estão em fase final de conclusão

O serviço foi executado pelo governo do Acre em parceria com a prefeitura municipal

Com previsão para serem entregues já na próxima semana, as obras de reforma do aeroporto do município de Tarauacá, estão em fase final de conclusão. O serviço foi executado pelo governo do Acre em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e Departamento de Estradas e Rodagem (Deracre).

Com o investimento de R$ 82,1 mil, o aeródromo recebeu novo cercamento, sinalização da pista, locais de acessibilidade, reforma do terminal de passageiros com pintura, troca de telhado, readequação de guichês e reforma dos banheiros.

“Como o trabalho foi em conjunto, cada um teve sua colaboração. A prefeitura do município entrou com a melhoria da via de acesso ao aeroporto. A Seinfra realiza a reforma do terminal de passageiros e o Deracre, que ano passado realizou as intervenções na pista, desta vez trabalhou no cercamento para que o aeródromo possa receber iluminação noturna”, explicou Ítalo Medeiros, secretário de Infraestrutura.

Investir no setor aeroportuário é um dos compromissos feitos pelo governador Gladson Cameli. Além de dar celeridade ao salvamento de vidas, contribui para o desenvolvimento econômico da cidade. Em breve, a pista de pouso em Tarauacá também será contemplada com iluminação noturna, assim como já foi implantada no município de Feijó.

O aeroporto não recebia nenhum tipo de benfeitoria em sua estrutura há cerca de 15 anos e deverá ser entregue totalmente reformado na próxima semana.

