Onça é vista caminhando no quintal de casa em; veja o vídeo

Um morador da cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, foi surpreendido por uma onça parda caminhando em seu quintal. O dono da propriedade relato à Record TV Minas que notou a presença do animal ao ouvir um barulho, e levou um susto ao se deparar com o felino.

O morador buscou refúgio na casa do vizinho na casa do vizinho. Ele conseguiu filmar o momento em que a onça pula o muro e foge da sua propriedade. Segundo a polícia, o animal foi atraído porque a casa fica em uma área de vegetação próxima a uma criação de galinhas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local não conseguiu capturar o animal que havia fugido. Onça invade quintal em #PoçosDeCaldas (MG) Animal foi encontrado vagando em área externa de imóvel. Os @Bombeiros_MG foram chamados, mas #onça escapou do local. Confira: https://t.co/oWddwGRZyA #R7Minas pic.twitter.com/8DtpNvqvE0 — Record TV Minas (@recordtvminas) December 24, 2020

