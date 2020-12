Ônibus bate em barranco e deixa feridos na Avenida Torquato Tapajós em Manaus

Um acidente de trânsito deixou feridos na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Santa Etelvina, na manhã desta terça-feira (1). Segundo a polícia, mais de 30 pessoas estavam dentro do veículo.

O acidente aconteceu por volta das 6h30 no sentido bairro-Centro. PUBLICIDADE

A condutora do ônibus, Alderene Brandão, da linha 330, do bairro Lago Azul, informou que a direção do veículo quebrou, o ônibus derrapou na pista e colidiu em um barranco.

O cozinheiro Elvison dos Santos era um dos passageiros. Ele estava a caminho do trabalho e teve ferimentos na cabeça.

“Acho que quebrou algo, pois fez um estalo muito alto e o ônibus colidiu. As pessoas só se machucaram pois tinha muita gente, o ônibus estava lotado, mais de 30 pessoas”, disse.

Conforme informações de militares da 26a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), oito pessoas foram socorridas para hospitais de Manaus com ferimentos. Entre as vítimas, estão adolescentes do Colégio Militar que estavam indo para a escola.

De acordo com o socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), quatro ambulâncias atuaram no atendimento das vítimas.

O trânsito na via ficou congestionado por conta acidente. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve no local, bem como a perícia.

Em nota, a empresa Vega Manaus, que administra a linha, informou que está apurando as causas do acidente e que enviou uma equipe técnica ao local para verificar o que ocorreu.