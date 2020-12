Ônibus cai de viaduto de cerca de 15 metros e deixa 14 mortos em Minas Gerais

Um ônibus caiu de um viaduto no KM 350 da BR-381, em João Monlevade, Minas Gerais, no início da tarde desta sexta-feira. Segundo o G1, o acidente ocorreu por volta das 13h30, e o veículo caiu de uma altura de 15 metros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 14 passageiros morreram. Onze morreram no local do acidente e três chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Pelo Twitter, a Polícia Rodoviária Federal informou as vítimas socorridas foram encaminhadas para o Hospital Margarida, no município de João Monlevade. Ainda de acordo com PRF, o ônibus tem placa do estado de Alagoas, mas ainda não se sabe qual seria a origem e o destino da viagem.

Há cerca de duas semanas, um acidente com um ônibus e um caminhão em Taguaí, São Paulo, causou 41 mortes. O ônibus, da empresa Star Turismo, levava 52 funcionários de uma indústria têxtil, a Stattus Jeans, de Taguaí e algumas pessoas ficaram presas às ferragens do veículo.

