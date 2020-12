Operação Boas Festas: Procon autua comércios da Capital por irregularidades

Nesta semana, os agentes fiscais do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) realizaram a Operação Boas Festas em áreas comerciais da cidade de Rio Branco.

O objetivo dessa ação fiscalizatória é detectar possíveis práticas enganosas ou abusivas e garantir, aos consumidores rio-branquenses, boas compras dos presentes natalinos e demais itens que compõem as festas de fim de ano.

“A exemplo do que ocorreu no período da Black Friday, os fiscais da autarquia estiveram vistoriando os principais pontos comerciais da capital, para verificar as possíveis atos que poderiam lesar os consumidores. Na oportunidade, os clientes receberam orientações sobre os procedimentos de compras, além de terem pequenos conflitos consumeristas solucionados”, destaca a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

Com a Operação Boas Festas, foram verificadas pelos agentes fiscais do instituto as práticas de descontos promocionais ofertados, precificações de produtos nas vitrines, prateleiras e caixas, além do prazo de validade dos produtos e informações sobre as formas de pagamento.

“Também verificamos se havia alguma prática de venda casada, a presença do exemplar do Código de Defesa do Consumidor para consulta e a política de troca das lojas. Visitamos 50 estabelecimentos e, nos casos de irregularidades, autuamos e demos um prazo pra se adequarem”, relata o chefe de fiscalização do Procon/AC, Rommel Queiroz.

Qualquer dúvida, reclamação ou denúncia pode ser feita pelos contatos telefônicos do Procon/AC: (68) 3223-7000 ou 151 de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, pelo e-mail: [email protected] ou acessando o site: www.consumidor.gov.br.

