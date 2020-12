Operação Covid: Segurança encontra restaurante com licença vencida em Rio Branco

Fiscalização será intensificada a partir desta semana para garantir que o decreto do governo do estado, que proibiu a realização de festas

Durante o último final de semana, policiais militares, civis e do Corpo de Bombeiros realizaram mais uma etapa da Operação Covid, implantada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública para fiscalizar estabelecimentos comerciais quanto a adoção das medidas exigidas pelo Plano Estadual Combate a Covid. Sexta, sábado e domingo o alvo da fiscalização foram restaurantes e balneários.

Nos dois primeiros dias, a equipe fixou os trabalhos na zona urbana, e no domingo percorreu balneários localizados na zona rural de Rio Branco. Na cidade, a operação encontrou um restaurante funcionando com a licença vencida. O proprietário foi orientado a renovar a documentação, sob pena de ter o estabelecimento fechado. No domingo, a fiscalização visitou balneários e similares na área urbana de Rio Branco. Nos dois locais que estavam abertos para o público, nenhuma irregularidade foi encontrada.

O secretário executivo do Fundo Estadual de Segurança Pública (FUNDESEG), major PM Michel Casa Grande, órgão responsável pela coordenação da operação, disse que a fiscalização será intensificada a partir desta semana para garantir que o decreto do governo do estado, que proibiu a realização de festas durante o natal e ano seja cumprido. “Vamos aumentar o número de equipes e visitar todos os endereços que por ventura esteja previsto qualquer evento. Não podemos permitir que os proprietários de estabelecimentos que cumprem à risca as medidas sanitárias sejam prejudicados com a realização de festas clandestinas”, alerta.

