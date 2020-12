Padrasto quase é assassinado a facadas e pauladas pelos enteados

Dois jovens de 20 e 25 anos estão sendo procurados pela polícia acusados de tentativa de homicídio contra o padrasto de 53 anos na sexta-feira (25) em uma residência que fica no bairro Marcos Freire, zona Leste da capital rondoniense.

Relatos da polícia dão conta de que os irmãos partiram para cima do padrasto com pauladas e golpes de facão após serem repreendidos por ele dentro de casa.

A vítima teve que sair correndo para não morrer. O homem sofreu cortes na cabeça, pernas, braços e foi socorrido para uma unidade médica. Com a chegada da Polícia Militar, os autores do crime já tinham fugido do local.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários