Pai e filho matam-se um ao outro em confronto por causa de cães

Um pai e um filho, do Alabama, nos EUA, entraram em conflito, por causa de uma desavença acerca dos cães do pai.

De acordo com a Fox News, no sábado, Kelvin Nicholas Coker, disparou fatalmente contra os cães do pai. O homem de 32 anos terá ficado chateado por um dos animais estar a chatear o filho da sua namorada e decidiu resolver o assunto com recurso à violência, tendo matado dois de quatro cães.

Kelvin James Coker, o pai, de 60 anos, ter-se-á depois disso, deslocado a casa do filho, também ele armado, confrontando-o com o facto de ter disparado contra os seus cães. O filho, desta vez, apontou a arma ao pai, que estava dentro de um carro e não hesitou em disparar.

O filho, de 32 anos, que foi atingido no tronco, respondeu da mesma forma e os dois acabaram por ser declarados mortos no local.

De acordo com a polícia, nos últimos anos, as autoridades já tinham sido chamado várias vezes à propriedade da família para pôr fim a desacatos.

