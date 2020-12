Pai Paulo de Oxalá diz como será 2021 e ensina ritual para a virada em casa

Neste último domingo do terrível ano de 2020, o pai de santo Paulo de Oxalá fala sobre os orixás que vão reger 2021 e ensina rituais para serem feitos na hora da virada, buscando paz, prosperidade e harmonia no lar. Não vai dar pra pular sete ondinhas? Não tem problema. Pai Paulo mostra um jeito simples de preparar sua casa para a chegada de um ano que, todos esperamos, não vai ser igual àquele que (quase) passou. Axé!

Qual Orixá será o regente de 2021 e o que nós podemos esperar?

2021 chega com as boas energias de Oxalá e Oxum. Oxalá é o Orixá da paz da harmonia, e Oxum é a grande conciliadora. Então, em 2021 o poder conciliador de Oxalá e a amabilidade de Oxum farão com que as pessoas procurem entender e valorizar a espiritualidade.

O que os búzios dizem sobre o próximo ano?

Estamos saindo de 2020, um ano desafiador para todos. Em 2021 ainda terá momentos árduos e alguns caminhos difíceis a serem trilhados. No entanto, como eu disse, Oxalá é paz, equilíbrio, este será um ano em que a fé será primordial para a reconstrução. Será um ano em que a fraternidade estará latente deixando as pessoas menos egocêntricas. A convivência social será baseada pelo respeito e pela generosidade, em que muitos se unirão numa grande corrente de solidariedade. Será um ano bem espiritualizado e a busca pelo sagrado levará as pessoas à reflexão e à oração. Por outro lado, o maior cuidado é com a teimosia, que poderá criar situações e problemas irreversíveis. Alguns resquícios de embate de 2020 ainda poderão afetar àqueles que não estiverem vigilantes. Muitos ainda continuarão bem afiados em argumentação e intransigência. Portanto, é bom avaliar as palavras e atitudes antes de entrar em discussões que podem ser evitadas e amizades que podem ser perdidas.

Que ritual o senhor aconselha para fazer em casa na virada, já que é perigoso ir até o mar por causa de aglomerações?

Primeiro vamos preparar o ambiente para receber o ano de Oxalá. Comprem em qualquer farmácia um frasquinho de água de melissa. Respinguem essa água pelos cantos de todos os cômodos da casa. Comprem uma rosa branca que vai representar Oxalá, e uma amarela, que vai representar Oxum. Coloquem dentro de um jarro em cima da mesa. Se for possível, coloquem ao lado desse jarro duas peras, sendo uma verde e uma amarela, coloquem num pratinho e façam seus pedidos a Oxalá e Oxum. No dia 2, despachem as rosas e as peras aos pés de uma árvore.

Qual a cor da roupa mais adequada para pedir saúde na virada do ano e por quê?

O branco de Oxalá, pois Oxalá é o Orixá da vida. O branco traz paz, proteção e o equilíbrio necessário para enfrentarmos o desafio das doenças. Agora, eu também recomendo o amarelo de Oxum, que fortalece a espiritualidade, que como eu disse, esse será um ano em que a fé terá uma influência muito forte na vida de cada um.

O senhor recomenda algum prato especial para a ceia da virada?

Na hora da ceia, comam uma uva Itália e façam suas mentalizações para Oxalá.

Mais do que nunca, as casas das pessoas, onde elas têm ficado bastante tempo, precisam de boas energias. O que o senhor recomenda para atraí-las?

Além da água de melissa que eu já recomendei, vocês podem também pingar cinco gotas de baunilha numa tigelinha e respingar pelos cômodos da casa. A baunilha atrai sorte e prosperidade.

Com a convivência forçada, as pessoas tendem a se irritar mais umas com as outras. Que simpatia o senhor recomenda para amainar os ânimos?

Escreva os nomes dos familiares num papel branco, coloque em um pratinho e cubra com erve doce. Peça a Oxalá paz e harmonia entre todos.

Por falar em simpatia, as pessoas têm sofrido por não poderem ver quem elas gostam. Existe uma simpatia para diminuir a saudade?

Pegue uma bola de algodão, passe pela sua cabeça no sentido horário dizendo: algodão de Deu,s acalme a minha ansiedade e saudade! Depois, enterre esse algodão nos pés de uma árvore.

A qual Orixá deve ser feito um pedido para conseguir um amor em 2021?

Oxalá é o senhor da harmonia, e Oxum, dona do amor, portanto em 2021, peçam aos dois, pois 2021 será um ano onde o companheirismo e o romantismo fortalecerão as uniões e os casamentos, e os solteiros certamente encontrarão o par certo, pois a paquera pode se tornar uma sólida união. Axé! Um 2021 com muita saúde e vitórias para todos!