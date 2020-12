Palmeiras x Red Bull Bragantino: saiba onde assistir a partida

Em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (27), às 18h15 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.​

O Verdão entra na rodada na sexta colocação da competição com 41 pontos e vem de uma derrota contra o Internacional, no Beira-Rio. Já o Braga, na última partida do torneio nacional, perdeu para o Athletico-PR no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP.

PALMEIRAS X RED BULL BRAGANTINO será transmitido pelo PREMIERE (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo PREMIERE PLAY.

