Pandemia, eleições, mortes, goleiro Bruno no AC: relembre fatos marcantes de 2020

Como em todos os anos, o ContilNet preparou para você uma retrospectiva completa de 2020, com as notícias que mais repercutiram no site e nas redes sociais.

Afetados por uma pandemia do coronavírus, os acreanos e o restante da população mundial se renderam ao mundo virtual como forma de contato e vivenciaram um dos anos mais difíceis de todos os tempos.

Além do terrível inimigo invisível, mortes trágicas, acontecimentos que colocaram o estado em evidência nas principais manchetes do Brasil e outros fatos marcaram os 12 meses do ano.

JANEIRO DE 2020

Transbordamento do Rio Acre

O primeiro mês do ano de 2020 já foi marcado pelo transbordamento do Rio Acre. O afluente ultrapassou a marca dos 14 metros e famílias ficaram desabrigadas. A prefeitura de Rio Branco construiu 100 abrigos no Parque de Exposições. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Fuga em massa do presídio

Na madrugada do dia 20 de janeiro, cerca de 30 detentos fugiram do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, o maior presídio da capital acreana. O fato colocou medo em muitas pessoas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Coronavírus já ameançando o Acre

Com casos já noticiados em Wuhan, na China, o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, disse ao ContilNet no dia 28 de janeiro que a fronteira do Acre com os países da Bolívia e do Peru, poderia ser fechada se surgissem casos do coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Sogra de secretária de Estado e o marido são mortos

Tereza da Silva Santos, de 64 anos, e Cosmo Ribeiro Moura, de 43, foram mortos a tiros e a golpes de facão na madrugada do dia 16 de janeiro, no Bairro Belo Jardim I, em Rio Branco. Tereza era sogra da ex-secretária da Fazenda (Sefaz), Semírames Dias. CONFIRA NA ÍNTEGRA. FEVEREIRO DE 2020 Chilena é assassinada no Acre A chilena Karina Constanza Bobadilha Chat, de 22 anos, foi esfaqueada em Rio Branco no dia 1º de fevereiro e o caso chocou todo o Estado. O fato foi um dos que mais repercutiu no mês de fevereiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Acreano acerta na Mega Sena e fatura R$ 105 milhões Uma aposta de Rio Branco (AC) e outra de Fortaleza (CE) acertaram as seis dezenas do concurso 2.237 da Mega-Sena no último dia 27 de fevereiro. Elas receberão, cada uma, R$ 105.826.358,87. O sorteio ocorreu nesta quinta-feira (27) no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Após briga, marido decapta mulher e joga cabeça em frente à casa da mãe

Mais um crime macabro foi registrado no Acre. A adolescente Larissa Aurélia da Costa Silva, de 17 anos, foi decapitada pelo próprio marido, na madrugada do último dia 21 de fevereiro, na Vila Jorge Kalume, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Primeira morte por coronavírus é confirmada

A covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, fez a primeira vítima fatal britânica na manhã do dia 28 de fevereiro. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde do Japão. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

MARÇO DE 2020

Policial é preso acusado de matar a esposa com tiro na cabeça na frente do filho

Erlane Cristina de Matos, de 35 anos, foi morta com um tiro na cabeça, na noite do dia 11 de março, na Rua Conde de Deus, no Bairro Estação Experimental, em Rio Branco. O acusado de matar a mulher é o próprio marido dela, que é um policial penal, identificado como Quenison Silva de Souza. Ele foi preso em flagrante. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Três primeiros casos de coronavírus no Acre

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou no dia 17 de março os três primeiros casos do novo coronavírus (Covid-19) no estado do Acre. A informação foi confirmada em coletiva com o governador Gladson Cameli. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Primeiro a se internar com coronavírus no Acre ganhar alta

O aposentado Manoel Jose da Silva, 81 anos, popularmente conhecido por Manel da Gameleira, um dos fundadores do PT no Acre, morador do ramal do Leônico, Projeto de Assentamento São Gabriel, de Capixaba, deixou a UPA do segundo distrito em Rio Branco, ao ganhar alta médica, no dia 27 de março.

Menina de 14 anos morre em Rio Branco ao fazer desafio de internet

A adolescente Verônica Silva Menezes, de 14 anos, morreu após fazer um desafio da internet usando desodorante em spray (aerossol) até desmaiar. O fato aconteceu em uma casa na rua principal do Residencial Itatiaia, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA. ABRIL DE 2020 Premeditado: homem que matou ex com três tiros e depois se suicidou, deixou carta Após assassinar a própria esposa com 3 tiros nos peitos no estacionamento da Fundação Hospitalar (Fundhacre) e em seguida tirar a própria vida com um tiro na cabeça, uma carta feita pelo servidor administrativo Jorge Alberto Franco Filho, de 48 anos, foi divulgada nas redes sociais, falando sobre um “casamento conturbado” com a esposa assassinada. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Acre tem primeira morte por coronavírus A aposentada Antonia Vírgilio de Holanda, de 79 anos, morreu na Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito de Rio Branco no dia 6 de abril, tornando-se o primeiro óbito confirmado de Covid-19 no Acre, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde do Acre, às 13h15 desta segunda-feira, 6. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Primeiros casos de contaminação comunitária do coronavírus

Pela primeira vez no estado, no dia 9 de abril, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) registrou os primeiros dois casos de contaminação comunitária ou sustentada, que tem a ver com a transmissão do vírus por fontes não identificadas, desde os três casos da infecção no Acre, no dia 17 de março. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Perfil que divulga rolezeiros da quarentena

Um perfil anônimo no Instagram deu o que falar no Acre. Isso porque o administrador vinha expondo nomes e rostos de acreanos que não respeitaram o distanciamento social recomendado pelas autoridades para conter o rápido avanço do coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA. MAIO DE 2020 Prefeita decreta rodízio de veículos em Rio Branco

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, assinou no dia 14 de maio o decreto que instituiu regime excepcional e temporário de restrição de circulação de veículos na Capital. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

UTIs para pacientes com coronavírus entram em colapso

O setor de unidades de terapia intensiva (UTI) da saúde pública do Acre começou a entrar em colapso com a quantidade de casos de coronavírus, informou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) no último dia 19 de maio. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Morre Abrahim Farhat, o Lhé Morreu no último dia 16 de maio o fundador do Partido dos Trabalhadores no Acre, Abrahim Farhat, o Lhé. Ele teve uma complicação renal, conforme o filho informou por meio de redes sociais. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Acre ultrapassa 1000 casos de coronavírus

CONFIRA NA ÍNTEGRA. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou no último dia 7 de maio que o Acre havia ultrapassado a marca dos 1.000 casos oficiais de contaminação pelo novo coronavírus.

JUNHO DE 2020

Empresários pedem reabertura do comércio

Iniciado em um grupo de WhatsApp, com pelo menos 400 empresários de todo o estado, o Movimento Emprego é Vida, promoveu no último dia 2 de junho uma carreata com a hashtag #EmpregoÉVida. Eles pediam a abertura do comércio no Acre, fechado pro decreto governamental desde 17 de março, no início da pandemia do coronavírus, como medida de combate à disseminação do vírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Morrem mãe e bebê de parto induzido no Acre por conta do coronavírus

Junho foi um mês de luto pela partida de muitas pessoas vítimas da covid-10. Depois de decidir fazer um parto induzido após ser contaminada pelo coronavírus no sexto mês de gravidez, a acadêmica de psicologia Patydan Castro, de 34 anos, esposa do médico Raimundo Castro, infelizmente não recebeu com vida a criança tão esperada, no dia 16 de junho. Ela morreu em seguida, no dia 23 de junho. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Jovem estuprada pelo namorado e pelo irmão dele no Acre No final da tarde do dia 18 de junho, agentes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, deram cumprimento a quatro mandados judiciais, sendo dois de apreensão de menor infrator e dois de prisão preventiva para os pais dos menores, em Acrelândia. Conforme investigações comandadas pelo delegado Samuel Mendes, apurou-se que uma adolescente de 15 anos foi brutalmente estuprada pelo seu namorado e o irmão dele, sendo que ela foi amarrada em uma cama com as pernas abertas e violentada. CONFIRA NA ÍNTEGRA. PF cumpre 85 mandados em prefeituras do AC A Polícia Federal deflagrou no dia 3 de julho, em Cruzeiro do Sul (AC), a Operação Off-Label. O trabalho foi realizado em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) para combater fraudes na área da saúde nos municípios de Cruzeiro do Sul (AC), Rodrigues Alves (AC), Marechal Thaumaturgo (AC), Xapuri (AC), Epitaciolândia (AC), Bujari (AC), Rio Branco (AC), Jordão (AC) e Boca do Acre (AM), Pauiní (AM) e Guajará (AM). CONFIRA NA ÍNTEGRA. JULHO DE 2020

Acre completa 4 meses de pandemia

O Acre chegou ao quarto mês de pandemia de coronavírus no último dia 17 de julho, com quase 17 mil casos oficiais e cerca de 450 mortes. Dois em cada 100 acreanos já viraram estatística de infectados nos boletins epidemiológicos diários da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). CONFIRA NA ÍNTEGRA. Rio Branco contrata goleiro Bruno Fernandes

O Acre foi parar na mídia nacional. O presidente do Rio Branco Football Club, Valdemar Neto, anunciou nas redes sociais, no úlitimo dia 27 de julho, a maior contratação do futebol acreano nos últimos anos. Trata-se do ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, condenado pela morte de Eliza Samúdio. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Comércio reabre no Acre e aglomerações são registradas

No dia 21 de julho, após a regional do Baixo Acre passar da fase vermelha (Emergência) para laranja (Alerta), a prefeitura de Rio Branco autorizou a reabertura de algumas atividades que haviam sido fechadas por decreto governamental. O Via Verde Shopping e a Havan registraram grande movimentação em seus estabelecimentos. Gladson deixa o Progressista, partido que lhe elegeu No último dia do mês de julho, a imprensa acreana foi surpreendida com a saída do governador Gladson Cameli do partido que lhe elegeu ao cargo, o Progressista. Gladson já estava sendo visado pelo Partido Social Brasileiro e Democrático (PSDB). CONFIRA NA ÍNTEGRA. AGOSTO DE 2020 Morte de Jhonliane Paiva Um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã do último dia 6 de agosto, na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. A jovem Jhonliane Paiva, de 30 anos, trafegava numa motocicleta modelo Biz e foi atingida por um veículo de luxo, uma BMW, conduzido pelo fisioterapeuta Ícaro Pinto. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Filho do goleiro Bruno repudia contratação do pai Não apenas Sônia da Silva Moura, de 55 anos, mãe da modelo Eliza Samudio, morta e esquartejada a mando do atual goleiro do Rio Branco Futeboll Clube, Bruno Fernandes, criticou a contratação do atleta para o time acreano. O filho do casal, Bruninho Samudio, de apenas 10 anos, também repudiou o fato. CONFIRA NA ÍNTEGRA. “Musa fitness”, estudante de Odontologia é presa por tráfico de drogas A estudante de odontologia Yvanna Alencar foi presa no fim da tarde do último dia 26 de agosto, pelo crime de tráfico de drogas. A ação policial, realizada por investigadores da 2ª regional da Policia Civil, teve como alvo a casa da estudante, localizada na Vila Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Menino de 5 anos foi degolado pelo pai enquanto dormia

A criança Cristopher Leão Arsênio, de 5 anos, foi morta com um golpe de faca no pescoço, na manhã de uma quinta-feira, 13 de agosto, na Rua Lagoinha, no bairro Bahia Nova, região da Baixada, em Rio Branco. O pai cometeu o crime. CONFIRA NA ÍNTEGRA. SETEMBRO DE 2020 Morre Alércio Dias Foi confirmada na noite do dia 3 de setembro, a morte do ex-deputado Alércio Dias, vítima de complicações de trombose no intestino. Ele estava Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Santa Juliana desde o dia 1. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Cinco cadáveres são encontrados em menos de 24 horas no Acre A população acreana ficou bastante assustada no fim de semana dos dias 7 e 10 de setembro de 2020. Em menos de 24 horas, cinco corpos foram encontrados em pontos diferentes do estado. O primeiro foi encontrado às 22h do sábado (5) em um ramal do km 93 da BR-317, entre os municípios de Senador Guiomard e Boca do Acre (AM).

