Papai Noel chega ao Via Verde Shopping nesta quinta-feira

Com o tema “Natal da Esperança”, o Via Verde Shopping deseja mostrar aos clientes que ainda há sonho, magia e renovação. A ideia do tema é levar esperança e solidariedade para instituições de caridade que desempenham um papel social de imensa importância no estado.

A parceria foi firmada com as instituições: Olhar Diferente, Instituto Peteleco – Amor e Solidariedade, Projeto Amigos Solidários, Sociedade Amor a Quatro Patas, Ong. Resgate Animal e Associação Patinha Carente.

Ao longo da decoração, que já está disponível para visitação, há um espaço para o cliente depositar suas doações para essas instituições e através das redes sociais do shopping conhecer de perto cada uma delas.

Já as fotos com o Papai Noel começam no dia 3 de dezembro, respeitando todos os protocolos sanitários. E para aqueles que registrarem o momento com o bom velhinho, a Bauducco preparou um brinde super especial.

Horário do Papai Noel

3 a 23 de dezembro: 17h às 21h

Intervalo: 18h40 às 19h

24 de dezembro: 14h às 18h

