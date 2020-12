Paralisação dos ônibus, assassinatos no AC e mortes por coronavírus; veja as mais lidas

O monitorado por tornozeleira eletrônica Raianderson Felipe Chaves, de 30 anos, foi morto com três tiros e vários golpes de faca na tarde desta terça-feira (15), em uma fábrica de carvão na rua Raimundo Targino, no Residencial Rosa Linda, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Rio Branco rejeitou, por unanimidade, o projeto de lei da Prefeitura Municipal para o repasse de R$ 2,4 milhões às empresas de ônibus que atuam no transporte público da Capital. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Bando fortemente armado invade secretaria de governo e agente da PRF na UTI com covid-19

Criminosos fortemente armados invadiram a Secretária de Produção e Agronegócio (SEPA), na madrugada desta quarta-feira (16), e levaram várias caminhonetes e o vigia foi sequestrado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Peregrino José Silveira de Lima, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. Ele está com quadro grave de coronavírus e mais de 70% do pulmão comprometido. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Deputados aprovam, em comissão, venda do Depasa e manutenção de salário de Gladson e intenso tiroteio entre facções criminosas assusta moradores do Residencial Rosa Linda

Os deputados estaduais aprovaram na quarta-feira (16), de forma conjunta, pelas Comissões de Constituição e Justiça e Orçamento e Finanças, várias matérias oriundas do Poder Executivo antes do recesso parlamentar. As pautas seguirão para votação no plenário. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Uma intensa troca de tiros entre membros de facções criminosas rivais deixou os moradores do Residencial Rosa Linda, no Segundo Distrito de Rio Branco, bastante assustados na noite desta quarta-feira (16).CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Empresa de ônibus chama polícia para conter movimento grevista em Rio Branco e morte de Pelezinho

A greve dos motoristas de ônibus contra salários atrasados chega nesta sexta-feira (18) ao seu quinto dia. Nas primeiras horas da manhã, na garagem da empresa São Judas Tadeu, a polícia militar foi acionada para conter um bloqueio feito pelos grevistas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Vitima da covid-19, faleceu no final da noite desta quinta-feira (17), no Into, o ex-secretário adjunto de Esporte do governo Tião Viana, o desportista Petronilo Lopes Rodrigues Filho, o Pelezinho, de 45 anos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.