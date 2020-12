Pastor que retira jovens de facções em Sena pede ajuda para continuar trabalho

Pastor há pelo menos 15 anos e presidente da Igreja É Tempo de Vencer, em Sena Madureira, Júnior Braga da Silva, de 38 anos, é responsável por um movimento que retira jovens e adultos das facções criminosas para uma vida de “comunhão com Deus” – como ele disse nesta quarta-feira (16), em entrevista ao ContilNet.

O religioso começou o seu trabalho de evangelização pregando para os interessados no desligamento do mundo do crime organizado e gravando vídeo com essas pessoas, tornando pública a decisão por um novo estilo de vida.

Depois de um certo tempo que viu a proporção que a ação estava tomando, Júnior resolveu pregar para os apenados do presídio Evaristo de Moraes, no município. Lá, ele já conquistou a conversão de pelo menos 70 pessoas, aumentando o número de vagas no ‘Pavilhão da Benção’.

“É um presente de Deus. Eu me sinto horado por fazer um trabalho tão importante como esse, que é de um valor muito significativo. Não tem preço”, comentou.

“São pessoas perdidas, que não sabem o que fazer para recomeçar a vida, ter uma nova oportunidade. Quando encontram alguém que acredita nelas, nos sonhos e no desejo de ser uma pessoa melhor em Deus, isso tudo se torna possível”, continuou.

Sua congregação acolhe, atualmente, mais de 400 integrantes, sendo que pouco mais de 50 são ex-faccionados.

“Quando fazemos esse trabalho, deixamos a pessoa livre para escolher se quer permanecer na nossa igreja ou ir para outra. O importante é que ela siga sua vida com Jesus, abençoada, sem culpa e na benção”, destacou.

O pastor realiza ainda outro trabalho social na cidade. Em seu próprio carro, ele transporta pessoas que não têm condições financeiras para pagar uma viagem até Rio Branco e que precisam de tratamento médico. A questão é que o carro usado por ele é pequeno e já não suporta mais a demanda.

Na ocasião, Braga disse que quem estiver interessado em ajudá-lo, na arrecadação de fundos para a compra de uma Van, pode entrar em contato com ele pelo (68) 99932-5494.

