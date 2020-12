Peixes da Amazônia, que armazenará vacina contra covid-19, tem parte inundada por chuva

Na manhã desta quarta-feira (23), a sede da Peixes da Amazônia, localizada no KM 93, da BR-364, em Senador Guiomard, amanheceu com a parte externa coberta de água, devido as fortes chuvas que ocorreram ao longo do dia e da noite de terça-feira (22).

O local que atualmente não tem direção, pois está desativada, será usado para armazenamento das vacinas da Covid-19, por ter câmaras frias.

Na tarde de terça-feira (22), o secretário Alysson Bestene, realizou uma visita ao frigorífico para verificar de perto as instalações.

O governo pretende adaptar o local e fazer melhorias necessárias na infraestrutura para o recebimento das primeiras 136 mil doses que o governador Gladson Cameli pretende adquirir para imunizar os acreanos.

