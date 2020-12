Pelé chama Maradona de ‘incomparável’ e diz amá-lo em texto de homenagem

Nas redes sociais, o ex-jogador Pelé, 80, relembrou nesta quinta-feira (3) a morte do argentino Diego Armando Maradona

Na publicação, o brasileiro menciona a ânsia do público em debater quem foi o melhor jogador de todos os tempos.

“Ja se passaram sete dias desde que você partiu. Muitas pessoas adoravam nos comparar durante toda a vida. Você foi um gênio que encantou o mundo. Um magico com a bola nos pés. Uma verdadeira lenda. Mas acima disso tudo, para mim, você sempre será um grande amigo, com um coração maior ainda”, assim começa o texto assinado por Pelé.

Em certo trecho, Pelé diz que o mundo seria melhor se evitasse comparações e lamenta não ter tido a oportunidade de dizer “eu te amo” para Maradona.

“Você é incomparável. Sua trajetória foi marcada pela honestidade. Você sempre declarou seus amores e desamores aos quatro ventos. E com esse seu jeito particular, ensina que temos que amar e dizer “eu te amo” muito mais vezes. Sua partida rápida não me deixou dizer, então apenas escrevo: eu te amo, Diego.”, escreve em outro trecho da mensagem.

No dia da morte de Maradona, Pelé já havia feito uma homenagem nas redes sociais. Depois, enviou uma coroa de flores, que foi entregue na Casa Rosada, a sede do governo argentino, onde foi realizado o velório do craque.

