“Perdi o primeiro grande amor da minha vida”, diz deputada no Acre

A deputada estadual Meire Serafim (MDB) fez uma homenagem para sua mãe, Maria Zenaide, que faleceu na última sexta-feira (18), em seu perfil no Facebook.

Dona Maria Zenaide estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital situado em Rio Branco, fazendo tratamento contra o coronavírus.

“A despedida mais difícil da minha vida, hoje perdi meu primeiro e grande amor da minha vida, minha mãezinha. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, destemida, guerreira, batalhadora e incansável. Ao mesmo tempo conseguia ser frágil, sensível, serena, meiga, paciente, generosa, gentil, amável, amiga e serva. Todas essas qualidades só poderiam ser geradas em um coração puro e gigante como o da dona Maria Zeneide”, disse.

“Ah mãe, como falar da senhora e não falar da sua maior e mais linda missão neste mundo, a de ser serva. Serva de Deus, que amava viver na presença do Pai, que jamais negociou sua fé e se manteve firme nos caminhos do Senhor até a última batida do seu coração. Que orgulho, minha mãe! Como eu amava te ouvir falar de Deus, como a senhora se alegrava em fazer a obra do Senhor. Sempre falando de Deus para as pessoas que precisavam, e por onde passava todos paravam para te ouvir glorificar o nome do Senhor”, continuou.

Confira na íntegra:

A despedida mais difícil da minha vida, hoje perdi meu primeiro e grande amor da minha vida, minha mãezinha. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, destemida, guerreira, batalhadora e incansável. Ao mesmo tempo conseguia ser frágil, sensível, serena, meiga, paciente, generosa, gentil, amável, amiga e serva. Todas essas qualidades só poderiam ser geradas em um coração puro e gigante como o da dona Maria Zeneide.

Maria Zeneide, nossa missionária, nossa intercessora, nossa coruja, nossa Maroca… minha mãe. Que honra ter tido o privilégio de ter sido sua filha e ter a senhora como minha maior intercessora.

Ah mãe, como falar da senhora e não falar da sua maior e mais linda missão neste mundo, a de ser serva. Serva de Deus, que amava viver na presença do Pai, que jamais negociou sua fé e se manteve firme nos caminhos do Senhor até a última batida do seu coração. Que orgulho, minha mãe! Como eu amava te ouvir falar de Deus, como a senhora se alegrava em fazer a obra do Senhor. Sempre falando de Deus para as pessoas que precisavam, e por onde passava todos paravam para te ouvir glorificar o nome do Senhor.

Mãezinha, sua missão foi cumprida. Mesmo sem entender, precisamos aceitar a vontade de Deus. Eu creio que a senhora está maravilhada com a glória de Deus. Chegou o grande momento tão esperado por ti, noiva apaixonada, filha amada do Pai. Hoje a festa é no céu e a senhora é a convidada especial, celebra do jeito que a senhora sempre amou celebrar a vida.

Por aqui, mãezinha, a dor sufoca e chega a ser insuportável. A saudade é tão grande que nos paralisa nesse momento. Eu e meus irmãos continuaremos teu legado, seguiremos ainda mais unidos. Eu, Patrícia, Ana Paula, Carlinhos e Zezinho buscaremos todos os dias seguir os teus passos. Obrigada, mãezinha, por ter sido a melhor mãe para mim, Ana Paula, Patrícia, Carlinhos e Zezinho. Obrigada por ter sido a melhor avó para minhas filhas Vitória, Thamirys e Miguelina. Obrigada por ter sido a melhor sogra para o meu esposo Mazinho. Obrigada por ter sido a melhor esposa para o meu pai Augusto Ribeiro, que agora estará a tua espera na eternidade. Obrigada por ter sido meu maior exemplo e minha maior incentivadora. Obrigada, mãezinha, por sempre cuidar da nossa família com tanto zelo e amor.

Mãe, ainda não sei como serão os próximos dias, mas eu sei que Deus amenizará essa dor. Mãezinha, eu sei que agora está descansando nos braços do Pai. Continua olhando e cuidando da nossa família. Te amarei até o infinito e além. Vou te amar por toda a eternidade!

A toda minha família, amigos e conhecidos, meu mais profundo agradecimento pelas orações e pela solidariedade nesse momento tão difícil. Peço que continuem orando para Deus confortar nossa família.

Até a eternidade, mãe!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários