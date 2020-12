Pesquisa sobre vacina preventiva contra o HIV deve selecionar 100 voluntários em Manaus

Atualmente, o Mosaico é o estudo mais avançado sobre um imunizante contra o HIV. Ele começou nos Estados Unidos, em 2019, e agora está sendo realizado em oito países de três continentes. No Brasil, além do Amazonas, outros cinco estados participam da pesquisa.

O intuito é inscrever, em todo o estudo, 3.800 homens que fazem sexo com homens e pessoas transgênero com idade entre 18 e 60 anos. Esses grupos foram selecionados porque são os mais afetados pelo HIV no Brasil.

Segundo o estudo, atualmente, 38 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com HIV e em 2019 houve 1,7 milhões de novas infecções por HIV-1. No Brasil, foram 41.909 novos casos.

Os interessados em participar da pesquisa podem preencher uma ficha de inscrição disponibilizada no site do estudo e tirar dúvidas pelo pelo telefone (92) 99512-0687.

O Amazonas apresentou redução no número de diagnósticos de HIV nos oito primeiros meses de 2020, de acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net), do Ministério da Saúde (MS). O governo considera que a redução ocorreu em razão da pandemia de Covid-19.