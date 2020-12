Petecão anuncia afastamento do Senado; suplente Maria das Vitórias assumirá mandato

"Estou pensando em me afastar da política, percorrer os quatro cantos do estado e ouvir o povo"

O senador Sérgio Petecão (PSD) declarou que irá se afastar do cargo de senador em 2021 por quatro meses para cuidar da saúde.

No lugar dele assumirá a suplente Maria das Vitórias, natural do Vale do Juruá. “Estou pensando em me afastar da política, percorrer os quatro cantos deste estado e ouvir o povo”, declarou.

Petecão destacou que ainda não decidiu se vai concorrer ao governo do Acre, no entanto, tal decisão vai depender do povo. “Vamos ver o que o povo diz. Sou muito grato a população acreana”, argumentou.

