PL que garante aquisição da vacina será votada ainda esta semana na Aleac 

Deve ser levado à pauta de votação no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) ainda esta semana, um projeto de lei que altera a meta de resultado primário e insere o parágrafo único que garante a compra das doses da vacina Coronavac, imunizante que está sendo produzida no Instituto Butantan, em São Paulo.

A matéria que foi enviada pelo Poder Executivo já foi inclusive aprovada pela Comissão de Orçamento e Finanças (COF).

“O Poder Executivo assegurará, na hipótese de não haver fornecimento direto ou financiamento pela União, a aquisição de vacinas destinadas a imunização da população ao novo coronavírus (Covid-19)”, diz trecho do PL.

