Plano de segurança que deve retomar policiamento comunitário é implantado no AC 

O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)

O governador Gladson Cameli publicou na manhã desta quarta-feira (23) na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), o Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (PESPDS) do Acre.

O Pespds tem prazo de duração de 10 anos com avaliação semestral e sua estrutura revisada a cada dois anos.

De acordo com o plano, os objetivos estratégicos visam a redução de indicadores de criminalidade no estado; Reduzir os homicídios e outros crimes violentos letais; Implementar rotina semanal de operações integradas de Segurança Pública de vistorias em bares, clubes, boates e congêneres na capital e interior do Estado; Fortalecer o Sistema de Metas para a redução criminal, aumento da sensação de segurança e produtividade por unidade operacional, realizando as reuniões periódicas para o acompanhamento dos índices criminais e do cumprimento de metas, bem como definindo protocolos comuns de ação entre as Forças de Segurança.

Outra novidade, será a implantação de câmaras temáticas no âmbito das regionais de segurança publica, com a efetiva participação dos integrantes do Sistema de Justiça Criminal (Poder Judiciário e Ministério Público Estadual) para acompanhamento dos casos de homicídios, definição de prioridades e protocolos integrados de atuação preventiva e repressiva, além de retomar as ações de polícia comunitária, por meio da implementação de postos de policiamento comunitário móvel.

