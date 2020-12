Polícia apreende adolescente transportando drogas no interior do Acre

Um adolescente de 17 anos foi apreendido acusado de tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (17), na BR-364, no sentido Sena Madureira/Rio Branco, no interior do Acre.

Policiais militares do 8° Batalhão estavam realizando uma barreira policial na rodovia quando abordaram um táxi.

Na abordagem foi pedido para que os passageiros se identificassem e mostrassem os pertences que carregavam. Um dos PMs realizou buscas nas bagagens e encontrou na bolsa do adolescente 913 gramas de entorpecentes.

Após identificar o entorpecente na bolsa, os policiais perceberam o nervosismo do infrator e perguntaram se a droga lhe pertencia. O jovem respondeu que sim e informou que estava em Sena Madureira, mas era natural de Feijó e pertencia a uma facção criminosa.

Diante dos fatos, o menor foi conduzido à Delegacia de Sena Madureira, para os procedimentos cabíveis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários