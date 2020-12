Polícia Civil do Acre prende três por organização criminosa

A Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) prendeu na manhã desta sexta-feira, 18, três pessoas acusadas de integrar organização criminosa que agia dentro do Centro Socioeducativo Aquiri.

Os mandados foram cumpridos pela equipe da DRACO em desfavor de pessoas que agiam de dentro da unidade coordenando ações no sentido de recrutar adolescentes para integrar a organização criminosa.

A investigação durou cerca de 60 dias e identificou essas pessoas como mandantes e ordenava a execução de crimes.

Os presos são considerados de alta periculosidade, vez que ja praticaram crimes contra a vida.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários