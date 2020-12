Polícia Civil prende homem com arma de fogo em diligência no bairro Cidade Nova

Os investigadores da Polícia Civil, lotados na Delegacia 2° Regional no Segundo Distrito de Rio Branco, prenderam D. M. de S. em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, na tarde desse sábado (12), na rua Ozanina, bairro Cidade Nova.

Segundo informações da polícia, os investigadores estavam em diligência na área atrás de prender criminosos que integram uma facção criminosa, quando avistaram o homem em atitude suspeita. O suspeito percebeu a aproximação dos agentes e empreendeu fuga pulando algumas cercas.

Os policiais Civis pediram apoio a uma guarnição da Polícia Militar do 2° Batalhão que esteve no local e ajudou nas buscas. O acusado foi encontrado dentro de uma casa, onde recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas cabíveis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários