Polícia encontra R$ 1 milhão em cocaína escondido em quadros de Maradona; veja

Funcionários da alfândega da Turquia descobriram uma grande quantidade de cocaína escondida dentro de mais de 10 pinturas supostamente feitas em homenagem a Diego Maradona , que morreu no último mês de novembro .

De acordo com a Agência Anadolu turca, as autoridades do aeroporto encontraram cerca de 2,60 kg de cocaína nos quadros, que continham desenhos e caricaturas do ex-jogador. O material era carregado por um cidadão alemão de origem croata, que deixou a Colômbia em direção ao aeroporto de Istambul.

Em nota, as autoridades disseram que o comportamento suspeito do homem de 72 anos chamou a atenção. “A primeira vista, um grande fã de Maradona, mas a bagagem da pessoa foi digitalizada com o mais recente dispositivo de varredura tomográfica de raios-X. Uma densidade suspeita foi detectada na radiografia e depois os cães farejadores reagiram. Assim ficou claro que as drogas foram colocadas nos quadros com placas especiais”, apontaram.

O vídeo da ação da polícia mostra a droga presa entre placas de madeira usadas para emoldurar as fotos. Ao serem quebrados, os quadros contavam dentro com o material suspeito embrulhado em papel alumínio.

De acordo com um relatório do Daily Sabah, a cocaína apreendida do homem vale cerca de US$ 261.000, ou seja, por volta de R$ 1,3 milhão. O suspeito foi preso.

NO COMMENT | İstanbul Havalimanı'nda, Maradona tablolarının arkasına gizlenmiş 2,65 kilogram kokain ele geçirildi — euronews Türkçe (@euronews_tr) December 23, 2020

