Polícia Militar realiza ações na Rodoviária Internacional de Rio Branco

Como parte da “Operação Papai Noel”, deflagrada na última quinta-feira, 11 de dezembro, pela Polícia Militar do Acre (PMAC), uma equipe da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) realizou na manhã desta quarta-feira, 16, ações de combate a ilícitos, na Rodoviária Internacional de Rio Branco.

As pessoas que chegavam com suas malas em mãos ou estavam a espera de parentes no hall da Rodoviária, se depararam com a chegada da equipe da CPCães que, acompanhados pela cadela Ita, um Pastor-Belga de Malinois, que realizaram buscas nas bagagens dos cidadãos.

A atuação da cadela foi um sucesso à parte. Com oito anos de idade e uma vasta experiência na apreensão de drogas e armas, inclusive servindo na Força Nacional de Segurança Pública até 2018, Ita, que é especialista em faro, chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local. Elas paravam para filmar e elogiar trabalho do cão policial e dos militares.

Para o tenente Magno de França, comandante do CPCães, a ação é uma intensificação do trabalho que é realizado ao longo do ano pela unidade e pela corporação. “Estamos reforçando as nossas ações em lugares de maior incidência de delitos, como o tráfico de drogas, na Rodoviária Internacional de Rio Branco, com a utilização de cães de faro”, disse o oficial.