Polícia prende dois homens transportando 9 kg de cocaína por rio no interior

O prejuízo ao crime foi de R$ 65.000, de acordo com o que foi apurado pela polícia

Durante a Operação Hórus, deflagrada neste domingo (6) pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar (COE do 6°BPM), dois homens foram presos por tráfico internacional de drogas, em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre.

Após levantamentos de inteligência e durante o policiamento fluvial no Rio Amonea, no município, os agentes avistaram duas pessoas descendo o rio em uma pequena embarcação.

Quando perceberam a abordagem, os dois ainda tentaram fugir, mas foram contidos. Dentro da canoa foi verificada uma embalagem que continha aproximadamente 9 quilos de pasta base de cocaína. Um dos indivíduos que transportavam a referida droga, trata-se de um brasileiro, foragido da justiça e com dois mandados de prisão em aberto.

Em conversa posterior com os envolvidos, ambos falaram que com eles vinha havia um terceiro agente, que, ao escutar o barulho de um barco subindo o rio, pegou uma saca de drogas com aproximadamente 15 quilos de cocaína e pulou.

O material apreendido e os dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal, em Cruzeiro do Sul, para os demais atos legais.

O prejuízo ao crime foi de R$ 65.000, de acordo com a polícia.

