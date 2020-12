Polícia prende homem que cortou tornozeleira com arma, dinheiro e barras de maconha

Os policiais da força tática do primeiro batalhão, com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), receberam uma denuncia anônima na tarde desta terça-feira (8) de que no bairro Plácido de Castro uma casa teria droga e arma.

Os agentes foram até o local e conseguiram prender dois homens. Um era foragido da justiça, de 20 anos, que teria cortado a tornozeleira eletrônica e o outro homem teria 19 anos.

Durante uma revista na casa, os polícias encostaram um revólver calibre 38 com três munições, R$ 1.400 reais em dinheiro, 3 barras de maconha e dois celulares.

Os dois homens foram levados para a Delegacia Central de Flagrantes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários