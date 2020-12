Polícia prende homens com drogas, arma e R$ 26 mil na fronteira do Brasil com o Peru

Os acusados estavam vendendo entorpecentes e intimidando a população com armas de fogo

Dois homens foram presos na noite da ultima quinta-feira (3), em uma residência no município de Assis Brasil, na fronteira do Acre com a Bolívia.

Segundo informações da polícia, moradores da região denunciaram que várias pessoas estavam em uma cidade vendendo entorpecentes e intimidando a população com armas de fogo. De posse da denúncia, os agentes foram até o local e montaram um cerco policial, conseguindo prender uma pessoa. Dentro da residência foram encontradas drogas e uma quantia de R$ 26 mil, oriundo do tráfico.

Quando os militares estavam realizando a revista na casa, outra pessoa chegou com mais entorpecentes e estava armada um revólver calibre 38.

Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Assis Brasil, juntamente com o material apreendido, para a tomada das medidas cabíveis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários