Polícia Rodoviária Federal tem concurso com 1,5 mil vagas e salários de R$ 10 mil autorizado

Com diversas etapas, o concurso da PRF será destinado a cidadãos com nível superior completo

O Ministério da Economia autorizou a realização de concurso público para a contratação de 1,5 mil agentes da Polícia Federal Rodoviária (PRF). O aval foi publicado nesta quinta-feira (24) no Diário Oficial da União (DOU).

Ainda não há data para que o concurso seja, de fato, aberto. O texto publicado no DOU afirma, porém, que o edital deve ser aberto em no máximo seis meses após esta quinta-feira.

Com 1,5 mil vagas, a autorização do Ministério da Economia é a maior da história da PRF . Ainda segundo a publicação no DOU, o provimento dos cargos terá que ser autorizado pelo Ministério da Economia e depende da existência de vagas e da adequação à Lei Orçamentária Anual.

Com diversas etapas, o concurso da PRF será destinado a cidadãos com nível superior completo, e os salários podem ultrapassar os R$ 10 mil.

