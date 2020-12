Polícias Federal e Civil prendem suspeito de portar mais de 400 quilos de drogas no Juruá

A Polícia Federal de Cruzeiro do Sul em ação conjunta com a Polícia Civil (Draco/Denarc) realizaram na manhã deste sábado (5) a prisão de um dos supostos proprietários dos 415 quilos de drogas apreendidos no rio Juruá em setembro deste ano.

A prisão se deu durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na casa do investigado, depois de investigação conjunta entre as duas instituições.

A apreensão realizada em setembro se deu em uma ação conjunta da Polícia Federal, do GEFRON, da Polícia Civil e Militar, no contexto da Operação Hórus-Acre. Na ocasião haviam sido presas duas pessoas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. As polícias, contudo, não encerraram os trabalhos com a apreensão, prosseguindo com as investigações integradas com o desígnio de encontrar todos os envolvidos. A prisão de hoje é resultado das investigações realizadas desde então.

O preso foi levado para a Delegacia de Polícia Federal para realização dos procedimentos cartorários e encaminhado para a Unidade Prisional Manoel Nery e ficará à disposição da Justiça.

